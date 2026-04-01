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Heute im FokusDeeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Asiens Börsen letztlich stark -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien im Fokus
Lufthansa & TUI dank Waffenruhe im Höhenflug. Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026. Redcare Pharmacy mit deutlichem Umsatzsprung in Q1. EVOTEC verringert Verluste. Nordex: Jefferies hebt Ziel an. BVB: Sancho-Rückkehr offiziell Thema. Apple-Zulieferer profitieren von iPhone Fold-Hoffnung.
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