Shell verkauft BG Cyprus für bis zu 720 Mio US-Dollar an MOL-Gruppe
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Von Adria Calatayud
DOW JONES--Der Energiekonzern Shell verkauft seine Tochtergesellschaft BG Cyprus, die eine Beteiligung am Erdgasfeld "Aphrodite" im östlichen Mittelmeer hält, für bis zu 720 Millionen US-Dollar an die ungarische MOL-Gruppe. Der britische Konzern teilte mit, der Verkauf werde es ihm ermöglichen, den geschaffenen Wert zu realisieren und sich auf Chancen zu konzentrieren, die sein Flüssigerdgasgeschäft stärken.
Über BG Cyprus hielt Shell eine Beteiligung von 35 Prozent am Aphrodite-Gasfeld, das von Chevron betrieben wird und zu dessen Geldgebern auch das israelische Unternehmen NewMed mit einem Anteil von 30 Prozent zählt.
MOL teilte separat mit, die Transaktion werde es dem Unternehmen ermöglichen, sein internationales Portfolio zu erweitern. Eine endgültige Investitionsentscheidung zum Aphrodite-Gasfeld sei für 2027 geplant, die erste Gasförderung werde für 2031 erwartet.
"Dieses Projekt stellt die vielversprechendste Wachstumschance für das [Explorations- und Förderungs-]Geschäft der MOL-Gruppe seit dem Erwerb einer Beteiligung am riesigen ACG-Feld in Aserbaidschan im Jahr 2019 dar, und ich bin zuversichtlich, dass es eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer zukünftigen Geschäftsfelder spielen wird", sagte CEO und Chairman Zsolt Hernadi.
Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung Anfang 2027 abgeschlossen werden, wie die Unternehmen mitteilten.
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July 31, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)
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