Shenzhen Breo Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Shenzhen Breo Technology A hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Breo Technology A 123,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 165,9 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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