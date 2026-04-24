ShenZhen Consys Science Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ShenZhen Consys Science Technology A präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,47 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 28,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net