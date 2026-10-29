Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology 0,330 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,99 Prozent auf 168,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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