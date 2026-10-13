Shenzhen Gas A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Shenzhen Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 7,92 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,63 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

Shenzhen Gas A präsentierte am 12.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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