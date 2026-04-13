Shenzhen Hopewind Electric A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Hopewind Electric A hat am 11.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,82 Prozent auf 573,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 773,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net