Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,830 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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