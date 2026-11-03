Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

03.11.26 06:35 Uhr

Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,830 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net