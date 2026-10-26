Shenzhen Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shenzhen Investment veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shenzhen Investment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shenzhen Investment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen