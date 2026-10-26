Shenzhen Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Shenzhen Investment hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mit einem EPS von 0,05 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shenzhen Investment mit 0,050 HKD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 266,0 Millionen HKD, während im Vorjahreszeitraum 229,5 Millionen HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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