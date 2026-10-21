ShenZhen Longtu Photomask A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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ShenZhen Longtu Photomask A hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,82 Prozent auf 74,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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