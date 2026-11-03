Shenzhen Newway Photomask Making A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Shenzhen Newway Photomask Making A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,36 CNY gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Newway Photomask Making A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 306,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 283,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net