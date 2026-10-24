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Shenzhen S-king Intelligent Equipment A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co., Ltd. Registered Shs -A-
66.79 CNY -2.79 CNY -4.01 %
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Shenzhen S-king Intelligent Equipment A äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shenzhen S-king Intelligent Equipment A ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Shenzhen S-king Intelligent Equipment A mit einem Umsatz von insgesamt 238,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 42,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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