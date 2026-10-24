Shenzhen Senior Technology Material legte Quartalsergebnis vor
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Shenzhen Senior Technology Material äußerte sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 272,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 148,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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