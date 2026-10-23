Shenzhen Senior Technology Material verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Shenzhen Senior Technology Material gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 84,78 Prozent auf 2,14 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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