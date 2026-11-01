Shenzhen Transsion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

01.11.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig standen 17,27 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Transsion 22,36 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Shenzhen Transsion hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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