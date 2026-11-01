Shenzhen Transsion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Shenzhen Transsion hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Umsatzseitig standen 17,27 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Transsion 22,36 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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