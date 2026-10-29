Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,50 Prozent auf 413,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen