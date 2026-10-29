Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,24 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material einen Umsatz von 2,34 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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