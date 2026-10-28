Shenzhen Xinyichang Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Shenzhen Xinyichang Technology A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Xinyichang Technology A 333,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 73,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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