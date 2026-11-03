Shenzhen Xinyuren Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Shenzhen Xinyuren Technology A lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shenzhen Xinyuren Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,900 CNY vermeldet.
Umsatzseitig wurden 237,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Xinyuren Technology A 8,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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