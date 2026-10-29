Sherwin-Williams präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Sherwin-Williams lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73,46 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Sherwin-Williams 64,49 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 10.288,84 Milliarden ARS gegenüber 8.447,01 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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