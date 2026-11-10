SHF A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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SHF A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,95 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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