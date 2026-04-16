SHIKIGAKUCo,Ltd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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SHIKIGAKUCo,Ltd Registered hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -8,07 JPY. Ein Jahr zuvor waren 10,54 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHIKIGAKUCo,Ltd Registered 1,32 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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