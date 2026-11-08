Shimadzu: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Shimadzu hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 950,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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