Shinhan Alpha REIT Co, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shinhan Alpha REIT Co, hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 81,23 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinhan Alpha REIT Co, 35,00 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 89,49 Milliarden KRW gegenüber 43,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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