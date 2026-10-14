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Shinhan Global Active REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shinhan Global Active REIT lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 21,50 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinhan Global Active REIT noch ein Gewinn pro Aktie von -9,450 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 77,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,27 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,65 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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