Shinhan Global Active REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shinhan Global Active REIT lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 21,50 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinhan Global Active REIT noch ein Gewinn pro Aktie von -9,450 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 77,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,27 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,65 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shinhan Global Active REIT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shinhan Global Active REIT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen