SHINTO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Heute im Fokus

DAX geht deutlich fester ins Wochenende -- Dow weit im Plus -- Wirecard-Vorstand wird umgebaut -- Siemens mit Gewinneinbruch -- Bechtle, Lufthansa, Rheinmetall, Uber, GoPro im Fokus

Fortum erhöht Beteiligung an Uniper auf 73,4 Prozent. Schaeffler koppelt Vorstandsvergütung an Nachhaltigkeitsziele. Schlimmste Lage auf dem US-Arbeitsmarkt seit dem Zweiten Weltkrieg. EU-Kommission will Deutschland notfalls wegen BVerfG-Urteil zur EZB verklagen. VW steckt 450 Millionen Euro in Batterie-Standort Salzgitter. EZB prüft anscheinend Aufkauf von Firmenanleihen mit Ramschstatus. BVB rechnet mit Jahresverlust.