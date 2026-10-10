Shirohato legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Shirohato hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shirohato ein Ergebnis je Aktie von -8,780 JPY vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,50 Milliarden JPY gegenüber 1,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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