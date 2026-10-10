Shirohato legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.10.26 06:35 Uhr

Shirohato hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shirohato ein Ergebnis je Aktie von -8,780 JPY vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,50 Milliarden JPY gegenüber 1,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net