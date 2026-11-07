Shish Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

07.11.26 06:35 Uhr

Shish Industries hat sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shish Industries mit einem Umsatz von insgesamt 405,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 36,28 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net