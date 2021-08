Shop Apotheke Europe kann Ausblick nicht halten

FRANKFURT (Dow Jones)--Shop Apotheke Europe kann auch im zweiten Quartal ihr Kundenwachstum fortsetzten. Allerdings hielt das Recruiting neuer Mitarbeiter wegen der angespannten Arbeitsmarktlage mit der steigenden Kundennachfrage nicht Schritt. Hinzu kamen Kapazitätsengpässe in der Logistik durch den Umzug an den neuen Standort in Sevenum, was die Aufwendungen für Vertrieb und Distribution steigen ließ. Beim Ausblick für 2021 macht die im MDAX notierte Online-Apotheke nun Abstriche und wird pessimistischer.

Für das Gesamtjahr erwartet Shop Apotheke Europe jetzt ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent von 968 Millionen Euro im Vorjahr, eine bereinigte EBITDA-Marge in etwa auf Break-Even-Niveau sowie ein Investitionsvolumen von rund 45 Millionen Euro. Vorher hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent oder mehr sowie eine positive bereinigte EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8 Prozent in Aussicht gestellt, nach 2,2 Prozent im Jahr 2020.

Von April bis Ende Juni berichtete das Unternehmen einen Umsatz von 250,38 (Vorjahr: 232,7) Millionen Euro und ein Konzernbruttoergebnis von 63,4 (54,57) Millionen Euro. Im zweiten Quartal lag die Bruttomarge bei 25,4 Prozent, verglichen mit 23,5 Prozent im Vorjahr. Beim EBITDA schrieb Shop Apotheke einen Verlust von 1,42 Millionen Euro nach einem Plus von 5,43 Millionen Euro im Vorjahr. Bereinigt um Sonderposten betrug das EBITDA 1,2 (6,3) Millionen Euro.

