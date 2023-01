Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Shop Apotheke Europe NV nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 57,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Shop Apotheke Europe NV-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,52 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.650 Shop Apotheke Europe NV-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shop Apotheke Europe NV-Aktie derzeit noch 51,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 36,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shop Apotheke Europe NV-Aktie 56,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shop Apotheke Europe NV-Aktie bei 90,78 EUR.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht.

