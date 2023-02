Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV gibt am Freitagvormittag nach

Die Shop Apotheke Europe NV-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 62,38 EUR. Die Shop Apotheke Europe NV-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,62 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.741 Shop Apotheke Europe NV-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,51 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shop Apotheke Europe NV-Aktie mit einem Verlust von 70,86 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 96,22 EUR an.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shop Apotheke Europe NV-Aktie

Shop Apotheke-Aktie fällt deutlich: Credit Suisse dampft Kursziel für Shop Apotheke kräftig ein

Januar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Shop Apotheke Europe NV-Aktie

Shop Apotheke-Aktie unter Druck: Zur Rose nur noch mit Deutschland-Fokus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shop Apotheke Europe NV Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shop Apotheke Europe NV Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shop Apotheke Europe NV

Bildquellen: Shop Apotheke