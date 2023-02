Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Shop Apotheke Europe NV-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 62,74 EUR nach. Bei 61,62 EUR markierte die Shop Apotheke Europe NV-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 80.137 Shop Apotheke Europe NV-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,67 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 36,51 EUR. Derzeit notiert die Shop Apotheke Europe NV-Aktie damit 71,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 96,22 EUR aus.

Shop Apotheke Europe NV wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen.

