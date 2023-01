Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr ging es für das Shop Apotheke Europe NV-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 58,92 EUR. In der Spitze gewann die Shop Apotheke Europe NV-Aktie bis auf 60,58 EUR. Mit einem Wert von 56,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 214.332 Shop Apotheke Europe NV-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 117,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 36,51 EUR. Derzeit notiert die Shop Apotheke Europe NV-Aktie damit 61,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,78 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Shop Apotheke Europe NV am 15.03.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shop Apotheke Europe NV-Aktie

So stuften die Analysten die Shop Apotheke Europe NV-Aktie im vergangenen Monat ein

Shop Apotheke-Aktie gesucht: Analyst bestätigt Kaufempfehlung für Shop Apotheke

Delivery Hero-, Shop Apotheke-, AUTO1-Aktien: Online-Werte nach Fed-Entscheid mit deutlichen Kursrückgängen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shop Apotheke Europe NV Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shop Apotheke Europe NV Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shop Apotheke Europe NV

Bildquellen: Shop Apotheke