Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV am Donnerstagmittag im Bullenmodus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 61,38 EUR zu. Der Kurs der Shop Apotheke Europe NV-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,72 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 114.440 Shop Apotheke Europe NV-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,51 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 68,12 Prozent würde die Shop Apotheke Europe NV-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,38 EUR.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte Shop Apotheke Europe NV Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

