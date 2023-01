Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV am Freitagvormittag stärker

Die Shop Apotheke Europe NV-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 64,06 EUR. In der Spitze legte die Shop Apotheke Europe NV-Aktie bis auf 66,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.036 Shop Apotheke Europe NV-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shop Apotheke Europe NV-Aktie somit 45,57 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,51 EUR am 03.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shop Apotheke Europe NV-Aktie derzeit noch 75,46 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,38 EUR für die Shop Apotheke Europe NV-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Shop Apotheke Europe NV am 15.03.2023 vorlegen.

