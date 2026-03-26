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Shopping-Tour

Novartis-Aktie: Milliarden-Zukauf für Immunologie-Portfolio

27.03.26 07:27 Uhr
Novartis-Aktie: Immunologie-Portfolio wird durch Milliarden-Übernahme gestärkt | finanzen.net

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seine Shopping-Tour fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
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Für bis zu zwei Milliarden US-Dollar will der Basler Pharmakonzern das US-Biotechunternehmen Excellergy übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Mit der geplanten Übernahme stärkt Novartis die Immunologie-Strategie im Bereich der Nahrungsmittelallergien und anderer Erkrankungen, die mit allergischen Sofortreaktionen in Verbindung stehen.

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Im Mittelpunkt steht der Wirkstoff Exl-111 von Excellergy, der sich derzeit in einer frühen klinischen Testphase befindet. Er soll gezielt einen wichtigen Auslöser von Allergien - das sogenannte Immunglobulin E (IgE) - blockieren und dadurch Symptome schneller und stärker lindern als bisherige Therapien.

Allergien wie Asthma, Nesselsucht oder Nahrungsmittelallergien könnten von dieser neuen Behandlungsform profitieren. Auch eine Anwendung bei Kindern wird geprüft.

/hr/to/AWP/stk

BASEL (dpa-AFX)

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23.03.2026Novartis NeutralUBS AG
20.03.2026Novartis Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
17.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
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20.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.

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