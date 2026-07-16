Hims & Hers-Aktie mit Kursrutsch: Short-Report nährt wohl neue GLP-1-Sorgen - Auch Novo Nordisk-Aktie schwächer

Short-Attacke

17.07.26 11:28 Uhr

Die Aktie von Hims & Hers sackte am Donnerstag in den USA deutlich ab und auch am Freitag scheint es zu weiteren Verlusten zu kommen. Hintergrund ist angeblich ein Short-Report.

• Frühere Konflikte mit der FDA und Novo Nordisk, sowie die Volatilität der Aktie, könnten bei weiteren negativen Entwicklungen den Kurs zusätzlich schwächen.

• Das Unternehmen hat auf regulatorischen Druck reagiert, die Werbung für compoundierte GLP-1-Produkte eingestellt und kooperiert nun mit Novo Nordisk bei zugelassenen Präparaten.

Citron Research wirft Hims & Hers angeblich FDA-Verstöße vor

Medienbericht bislang unbestätigt

Novo Nordisk und die FDA hatten das Unternehmen 2026 bereits im Visier

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Die Hims & Hers-Aktie steht offenbar erneut im Fokus von Short-Sellern. TipRanks berichtete gestern, am 16. Juli 2026, dass der Short-Seller Citron Research dem Telemedizin-Unternehmen Vorwürfe mache, seine neuen compoundierten GLP-1-Abnehmpräparate verstießen gegen FDA-Vorgaben. Am Donnerstag geriet die Hims & Hers-Aktie an der NYSE unter kräftigen Verkaufsdruck und sackte letztlich um 9,39 Prozent auf 33,68 US-Dollar ab.

Bestätigt ist die neue Short-Seller-Attacke allerdings bislang nicht: Lediglich das Finanzportal TipRanks berichtet über die Vorwürfe, eine Stellungnahme von Citron Research oder Hims & Hers selbst sowie Bestätigungen durch etablierte Nachrichtenagenturen fehlen bislang.

Der Vorwurf: FDA-Regeln bei GLP-1-Präparaten verletzt

Dem TipRanks-Bericht zufolge kritisiert Citron Research neue compoundierte GLP-1-Angebote von Hims & Hers und sieht darin einen Verstoß gegen FDA-Vorschriften. Der Vorwurf nährt die Sorge, die Aufsichtsbehörde könnte stärker gegen die Adipositas-Strategie des Unternehmens vorgehen, und stellt jüngste Kursgewinne sowie die Nachhaltigkeit eines wesentlichen Wachstumstreibers infrage.

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Nicht der erste Konflikt: Novo Nordisk und die FDA im Nacken

Die Debatte um compoundierte GLP-1-Produkte begleitet Hims & Hers schon länger. Am 6. Februar 2026 kündigte die US-Arzneimittelbehörde FDA an, gegen nicht zugelassene GLP-1-Wirkstoffe vorzugehen, die unter anderem Hims & Hers für seine Nachbaupräparate nutzte, und der General Counsel des US-Gesundheitsministeriums verwies den Fall an das Justizministerium. Nur wenige Tage später, am 9. Februar 2026, reichte Novo Nordisk Klage gegen Hims & Hers ein und warf dem Unternehmen unerlaubte Massen-Compoundierung seines patentgeschützten Wirkstoffs Semaglutid vor. Hims & Hers kündigte daraufhin an, das umstrittene compoundierte Präparat nicht mehr anzubieten.

Als Reaktion auf den regulatorischen Druck vollzog Hims & Hers einen Strategiewechsel. Das Unternehmen stellte laut eigener Mitteilung die Werbung für compoundierte GLP-1-Angebote ein und bietet US-Kunden inzwischen bevorzugt zugelassene GLP-1-Präparate über eine im März neu geschlossene Kooperation mit Novo Nordisk an. Compoundierte Varianten bleiben nur noch für Patienten vorgesehen, deren Bedarf sich laut behandelndem Arzt nicht mit zugelassenen Medikamenten decken lässt.

Hims & Hers-Aktie im Blick

Die Hims & Hers-Aktie gilt ohnehin als volatil, ein weiterer Rückschlag bei der GLP-1-Strategie könnte den Kurs empfindlich treffen. Entsprechend dürfte es auch am Freitag weiter abwärts gehen: Vorbörsliche Kurse zeigen zeitweise einen weiteren Kursrutsch um 3,77 Prozent auf 32,41 US-Dollar. Daneben steht zum Wochenausklang auch die Aktie von Novo Nordisk moderat unter Druck: Sie verliert an der Börse in Kopenhagen zeitweise 1,43 Prozent auf 331,00 DKK.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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