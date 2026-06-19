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Short-Sentiment global

Aktien im Visier der Bären: Wo Leerverkäufer im Juni 2026 zugeschlagen haben

Aktien im Visier der Bären: Wo Leerverkäufer im Juni 2026 zugeschlagen haben

Der Blick über drei Kontinente zeigte im Juni ein höchst uneinheitliches Bild der weltweiten Short-Positionierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
42.14 EUR -0.08 EUR -0.19 %
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Serve Robotics Inc Registered Shs
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  • Short Interest in den USA stieg im Juni auf 94 Basispunkte
  • Asiens Quote springt auf 76 Basispunkte, Europa sinkt auf 17 Basispunkte
  • Bei Oklo und Serve Robotics bleiben Hedgefonds klar auf der Short-Seite aktiv
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Wer im Juni 2026 auf fallende Kurse setzte, fand bei der Oklo-Aktie einen prominenten Anlaufpunkt. Nach dem aktuellen Bericht von S&P Global Market Intelligence mit Datenstand 18. Juni 2026 zählte der Spezialist für kleine Kernreaktoren, der in der Studie überraschend dem Sektor Telekommunikation zugeordnet wird, neben Vivopower International PLC zu den am stärksten leerverkauften Werten dieser Kategorie. Der Anteil der verliehenen Papiere lag bei 25,51 Prozent, was dem Unternehmen zugleich die höchsten Leihgebühren innerhalb dieser Sektoreinstufung einbrachte. Das globale Bild fällt jedoch deutlich vielschichtiger aus, als der Blick auf einen einzelnen Namen vermuten lässt. Zwischen den USA, Europa und Asien liegen bei der durchschnittlichen Leerverkaufsquote weiterhin Welten, und im Juni hat sich die Kluft sogar vergrößert.

USA und Asien ziehen weiter davon

Das durchschnittliche Short Interest in US-Aktien kletterte laut dem Bericht auf 94 Basispunkte der Marktkapitalisierung, ein deutlicher Sprung gegenüber den rund 88 Basispunkten zu Jahresbeginn 2026. Erstmals seit Monaten steht damit nicht mehr einer der üblichen Verdächtigen, sondern das Segment der Versorger an der Spitze der US-Short-Liste. Die Leerverkaufsquote bei Versorgungswerten legte um 25 Basispunkte zu, bei zyklischen Konsumdienstleistungen waren es sogar 28 Basispunkte, während Immobilienwerte um 17 Basispunkte anzogen. Einzig die Telekommunikationsbranche verzeichnete mit minus 4 Basispunkten einen Rückgang. In Asien beschleunigte sich der Trend noch deutlicher: Das durchschnittliche Short Interest im APAC-Raum kletterte auf 76 Basispunkte. Neben dem massiven Sprung bei Haushalts- und Körperpflegeprodukten (+74 Bp.) legte die Quote vor allem bei Versorgern (+20 Bp.) sowie bei Automobilwerten und Investitionsgütern (jeweils +12 Bp.) spürbar zu. Demgegenüber gingen die Leerverkäufe im Bereich der kommerziellen und professionellen Dienstleistungen um 19 Basispunkte und im Transportsektor um 18 Basispunkte zurück. Die europäischen Aktienmärkte bewegen sich mit einem durchschnittlichen Short Interest von lediglich 17 Basispunkten zwar weiterhin in einer ganz anderen Dimension als die USA, verzeichneten im Monatsverlauf jedoch trotz des niedrigen Niveaus eine punktuell wieder anziehende Aktivität der Bären.

Wo Leerverkäufer im Juni am aktivsten waren

Global betrachtet blieben gewerbliche und professionelle Dienstleistungen laut S&P Global Market Intelligence der am stärksten leerverkaufte Sektor, trotz der regionalen Rückgänge im APAC-Raum. Gleichzeitig gewannen vor allem Konsumdienstleistungen, Versorger, Gesundheitswerte und Versicherungen an Short-Interesse. Auch das Segment Lebensmittel, Getränke und Tabak rückte stärker ins Visier der Bären. Bei den Einzelwerten liefert der US-Konsumdienstleistungssektor mit Serve Robotics ein anschauliches Beispiel. Mit einem Anteil ausgeliehener Aktien von 40,76 Prozent führte der Lieferroboter-Anbieter die Rangliste der am stärksten geshorteten US-Werte in diesem Sektor an. In Asien richtete sich die Aufmerksamkeit der Hedgefonds unter anderem auf Automobilwerte wie Li Auto, das mit einem Anteil von gut 9 Prozent ausgeliehener Aktien zu den am stärksten per Leerverkauf unter Druck gesetzten Autotiteln der Region zählte. In Europa dominierten dagegen Versicherer die Short-Ranglisten. Bei Assicurazioni Generali lagen 13,18 Prozent der Aktien verliehen, mehr als bei jedem anderen europäischen Versicherungswert.
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Rentenmärkte ziehen mit

Auch außerhalb der Aktienmärkte nahm die Leerverkaufsaktivität zu. Das durchschnittliche Short Interest bei Staatsanleihen legte um 68 Basispunkte zu, bei Unternehmensanleihen um 5 Basispunkte. Die Auslastung, also der Anteil der verliehenen an den insgesamt verleihbaren Papieren, lag zuletzt bei 30,40 Prozent für Staatsanleihen und bei 7,12 Prozent für Unternehmensanleihen. Das deutet darauf hin, dass die vorsichtigere Positionierung der Investoren nicht auf Aktien beschränkt bleibt, sondern sich durch weite Teile der Kapitalmärkte zieht.

Julia Walter, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: sergign / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com

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