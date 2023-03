Shortseller vor Comeback? Anerkannter Short-Investor Chanos sieht viele Chancen für Leerverkäufer

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Seit dem Abklingen der Finanzkrise von 2008 hatten Short Seller in den vergangenen Jahren oft das Nachsehen gegenüber den Börsenbullen. Doch 2022 erlebte Short Selling ein grosses Comeback, das sich laut Prognosen des Börsenexperten Jim Chanos in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Lohnt sich Short Selling also wieder?