ShoulderUp Technology Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

27.09.26 06:35 Uhr

ShoulderUp Technology Acquisition A hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

ShoulderUp Technology Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -50,050 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 92,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net