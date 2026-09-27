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ShoulderUp Technology Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ShoulderUp Technology Acquisition A hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

ShoulderUp Technology Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -50,050 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 92,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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