Shree Rajasthan Syntex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shree Rajasthan Syntex hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,99 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shree Rajasthan Syntex ein EPS von -0,430 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net