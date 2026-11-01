Shree Rama Multi-tech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Shree Rama Multi-tech hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,53 INR gegenüber 0,510 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shree Rama Multi-tech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 769,5 Millionen INR im Vergleich zu 620,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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