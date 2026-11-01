Shree Rama Multi-tech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shree Rama Multi-tech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 769,5 Millionen INR im Vergleich zu 620,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich auf 0,53 INR gegenüber 0,510 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Shree Rama Multi-tech hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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