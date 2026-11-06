Shree Vasu Logistics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

06.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shree Vasu Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 802,3 Millionen INR im Vergleich zu 559,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shree Vasu Logistics ein EPS von 0,900 INR je Aktie vermeldet.

Shree Vasu Logistics hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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