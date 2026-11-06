Shree Vasu Logistics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Shree Vasu Logistics hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shree Vasu Logistics ein EPS von 0,900 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shree Vasu Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 802,3 Millionen INR im Vergleich zu 559,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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