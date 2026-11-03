Shree Worstex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Shree Worstex hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,41 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shree Worstex 5,43 INR je Aktie erwirtschaftet.
Shree Worstex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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