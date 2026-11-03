Shree Worstex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

03.11.26 06:35 Uhr

Shree Worstex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,41 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shree Worstex 5,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Shree Worstex hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shree Worstex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shree Worstex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung