Shreeji Translogistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Shreeji Translogistics präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent auf 692,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 633,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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