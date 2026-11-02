Shreeji Translogistics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

02.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent auf 692,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 633,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.

Shreeji Translogistics präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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