Shri Dinesh Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Shri Dinesh Mills veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 5,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shri Dinesh Mills 3,45 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 224,0 Millionen INR gegenüber 172,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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