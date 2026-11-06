Shringar House Of Mangalsutra zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

06.11.26 06:35 Uhr

Shringar House Of Mangalsutra stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 INR gegenüber 2,99 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shringar House Of Mangalsutra im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net