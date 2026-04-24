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Shriram Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

27.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shriram Finance Limited Registered Shs
1.016,00 INR 6,00 INR 0,59%
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Shriram Finance veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,06 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,40 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,32 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shriram Finance einen Umsatz von 114,60 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 20,11 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 71,91 Milliarden INR erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 53,29 INR. Im letzten Jahr hatte Shriram Finance einen Gewinn von 50,82 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 481,93 Milliarden INR – ein Plus von 17,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shriram Finance 411,24 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 49,09 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 266,80 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.net

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