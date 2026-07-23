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Shriram Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Shriram Finance Limited Registered Shs
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Shriram Finance veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 14,86 INR. Im letzten Jahr hatte Shriram Finance einen Gewinn von 11,48 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 134,17 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,42 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 14,72 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 79,52 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.net

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